Hamilton aanwezig bij stoeltje passende Russell

Mercedes rijdt aankomend seizoen met een volledig Britse line-up. Lewis Hamilton krijgt aankomend seizoen gezelschap van George Russell. De jonge Russell kwam de afgelopen weken veelvuldig voor in promotiefilmpjes van Mercedes maar omtrent Hamilton was het geruime tijd muisstil. Het team postte wel foto's van hem op social media maar geen enkele daarvan was een recente.

Geruime tijd waren er twijfels over het doorgaan van Hamilton maar de Brit draaide de geruchtenkraan enkele weken geleden zelf dicht. Hij verscheen weer op de sociale media na een periode van stilte en er waren geen signalen van een pensioen. Maar beeldmateriaal van Hamilton op de fabriek ontbrak nog. Gisteren werd duidelijk dat hij gewoon aanwezig is op het Mercedes-hoofdkwartier. Mercedes postte een video van Russell die zijn stoeltje aan het passen was. In die korte video verschijnt Hamilton om Russell wat te helpen bij het belangrijke moment.

Morgen presenteert het team de nieuwe uitdager en het is de verwachting dat beide heren hierbij aanwezig zullen zijn.