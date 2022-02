Russell past stoeltje op Mercedes-hoofdkwartier

Het is overduidelijk dat George Russell enthousiast is begonnen bij zijn nieuwe team. De talentvolle Brit is veelvuldig aanwezig op de fabriek van zijn nieuwe team Mercedes en de ambities zijn torenhoog. Hij is zich keihard aan het voorbereiden en deze week zette hij een volgende grote stap in dat proces.

Russell mocht namelijk op de fabriek zijn nieuwe stoeltje passen. Op de vrijgegeven foto's is te zien dat Russell zich in de cockpit hijst en dat de monteurs hun bezigheden uitvoeren. De foto's geven geen duidelijkheid over de nieuwe livery, wel draagt Russell een zwart racepak.