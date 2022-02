Exclusief: Livery AlphaTauri is uitgelekt

Vrijwel ieder jaar is het raak en ook nu is het weer zover. De teampresentaties zijn aan de gang en waar de Red Bull livery woensdagochtend al naar buiten was gelekt is hetzelfde overkomen bij AlphaTauri.

Het kleine Italiaanse team presenteert morgen haar AT03 als wagen voor 2022 maar wist niet te voorkomen dat een foto van de nieuw gespoten livery uitgelekt is. Wij wisten de hand te leggen op de foto en zien een mooie wit-blauwe livery met de nieuwe Honda-naam: HRC.

Morgen om 12:00 uur in de middag zal AlphaTauri officieel de wagen presenteren aan het publiek. Coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda rijden in 2022 wederom voor het team.