Aston Martin heeft shakedown op Silverstone achter de rug

Aston Martin is als eerste team dit jaar die de wagen van 2022 de sporen geeft op het asfalt. Vanochtend reed het Britse team in Silverstone meerdere rondjes voor een filmdag, waarbij meteen de shakedown plaats kon vinden van de AMR22.

Gisteren onthulde Aston Martin als derde team van dit jaar de F1-auto voor 2022. Waar Haas en Red Bull niet de werkelijke wagens toonden, deed Aston Martin dat wel.

Het was Lance Stroll die de shakedown verrichte en als eerste achter het stuur mocht kruipen. De bedoeling van deze vroege shakedown is te controleren of alle systemen werken zoals ze moeten en eventuele problemen te verhelpen, alvorens het team afreist naar Barcelona.