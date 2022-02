Norris na Hamilton en Verstappen coureur met meeste salaris

Terwijl Red Bull een nieuwe sponsordeal van om en nabij 500 miljoen dollar onthulde, telt McLaren-coureur Lando Norris deze week ook zijn miljoenen. Naar verluidt is de 22-jarige coureur door het tekenen van een nieuw contract tot eind 2025 opgeklommen naar de derde plaats in de salaris ranglijst van de Formule 1 - achter Lewis Hamilton en wereldkampioen Max Verstappen.

Volgens de berichten gaat het om een contract van 14 miljoen dollar per jaar, waardoor hij in de komende jaren ruim boven de 50 miljoen dollar zal verdienen.

Geluk het belangrijkste

Norris heeft in het verleden al eens gezegd dat geld 'altijd helpt' wanneer veelbelovende coureurs hun volgende stappen in hun carrière afwegen. Toen hem naar het geld werd gevraagd, voegde hij eraan toe: "Mijn geluk gaat boven alles. Dat is het allerbelangrijkste."

Hoewel uitgelekte financiële details in de Formule 1 vaak kant noch wal raken, liet Norris doorschemeren dat hij 'hier en daar kleine gesprekjes' heeft gehad met alternatieven voor McLaren. "Natuurlijk zullen er nu mogelijkheden zijn voor andere coureurs om naar Red Bull of Mercedes te gaan, wie weet of ik die kansen ook zou hebben gehad. Maar het feit dat ik ervoor heb gekozen om bij McLaren te blijven is een sterk signaal."

Geduld

Norris erkent dat hij geduld moet hebben als McLaren de komende jaren toewerkt naar het winnen van het kampioenschap.

"We weten dat het het proces niet snel zal gaan", zei hij. "Er zijn dingen die we moeten verbeteren om te garanderen dat we kunnen vechten voor zeges en kampioenschappen. Maar ik weet dat dat in de pijplijn zit en daar heb ik alle vertrouwen in."

Salaris Hamilton en Verstappen

Norris zou dus een goede 14 miljoen dollar per jaar gaan verdienen de komende jaren bij McLaren. Boven hem staan Lewis Hamilton en Max Verstappen. Waar de Mercedes-coureur rond de 60 miljoen dollar per jaar verdient aan basissalaris, krijgt de Nederlander tegen de 50 miljoen van Red Bull.