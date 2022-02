Kramp bracht wereldtitel Verstappen in gevaar: "Stress was zo hoog"

Max Verstappen kroonde zich vorig jaar op zenuwslopende wijze tot wereldkampioen. De Nederlandse Red Bull-coureur was al het gehele seizoen in een bitter kampioensduel verwikkeld met Lewis Hamilton. In de allerlaatste ronde van de seizoensfinale verschalkte hij de Brit en kroonde de Nederlander zich tot wereldkampioen.

De zenuwslopende ontknoping was de aanleiding voor een groot feest op de oranjegekleurde tribunes en bij de Red Bull-ploeg. Zijn inhaalmanoeuvre zette iedereen in vuur en vlam en Verstappen kon zelf na afloop zijn geluk ook niet op. Toch gooide lichamelijke ongemakken bijna roet in het eten voor de Nederlandse Red Bull Racing-coureur. Hij kampte namelijk met een enorme krampaanval.

Kramp

Verstappen reed tijdens de herstart voor de beslissende laatste ronde vlak achter zijn rivaal Hamilton. Plotsklaps voelde hij echter iets in zijn been. Tegenover The Guardian legt hij het uit: "Waar ik aan dacht? Ik dacht, ik moet hem inhalen en er is maar één mogelijkheid. Ik wilde niet als tweede finishen. Ik probeerde er echt dicht op te zitten bij de herstart. Het ging allemaal heel goed totdat ik de startlijn passeerde en ik de kramp voelde."

Pijn

De Nederlander moest de pijn verbijten. De kramp werd echter alleen maar erger omdat hij volgas moest doorrijden. Het was geen fijn moment: "Ik bleef volgas geven en ik voelde mijn been steeds meer en meer pijn doen. Gelukkig kwamen we snel aan in bocht vijf en zette ik de inhaalactie in. Ik kon eventjes drie seconden van het gas af."

Stress

Uiteindelijk kwam alles goed voor de Nederlander. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen. De geblokte vlag kwam als geroepen voor de Red Bull-coureur: "Ik was echt helemaal op. Als er nog een rondje zou zijn geweest, dan zou ik de finish niet hebben gehaald. De stress was zo hoog in de laatste ronde en waarschijnlijk reageert je lichaam daar ook op. Maar je kon niet opgeven."