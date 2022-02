Formule 1 deelt bijzondere grafiek van Verstappen

Max Verstappen werd afgelopen seizoen wereldkampioen na een helse kampioensstrijd met zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De Nederlander scoorde een bizar aantal van 395,5 punten om zijn titel veilig te stellen. Hij is een absurd aantal maar het is zeker niet nieuw voor de Nederlandse Red Bull-coureur.

De Formule 1 deelt namelijk een grafiek van Verstappens puntenaantallen uit zijn gehele loopbaan in de koningsklasse van de autosport. Deze grafiek maakt duidelijk dat de Nederlander over het algemeen een puntenpakker is. Sinds 2018 heeft hij elk jaar meer dan 200 punten gescoord.