Vettel ziet off-road avontuur wel zitten na ROC-successen

Sebastian Vettel deed afgelopen weekend mee aan de prestigieuze Race of Champions. Het was een bijzondere editie want men reed op het Zweedse sneeuw en ijs in Pite Havsbad. Vettel liet zich niet kennen er liet zien dat hij ook zeker uit de voeten kan op een onverharde ondergrond.

Vettel kende namelijk een succesvol evenement en hij bereikte dan ook de finale van het individuele toernooi. Daarin nam hij het op tegen rally-grootheid Sébastien Loeb. De Fransman voelde zich als een vis in het water op de bevroren ondergrond en Vettel moest dan ook het onderspit delven. Toch deed circuitcoureur Vettel het zeker niet slecht.

Overeenkomst

De Duitser ziet zichzelf in de toekomst dan ook de overstap maken naar de rallywereld. Hij vermaakte zich opperbest in Zweden. Tegenover The Race spreekt hij zich uit: "Je zag natuurlijk dat ik her en der nog een beetje tekort kwam. Maar ik heb er enorm van genoten. Net zoals bij de Formule 1 of een andere categorie gebeurt er veel achter de schermen. Je doet je pacenotes en je verzamelt alle mogelijke informatie. Dat komt overeen met hoe wij ons voorbereiden op een race en de analyses na afloop."

Fantastisch

Vettel genoot zichtbaar van het ijzige uitstapje. De Aston Martin-coureur is over het algemeen een grote fan van het Race of Champions-evenement. "Ik heb ROC de afgelopen twee jaar moeten missen en er was ook nog eens een pandemie. Het was fantastisch om terug te zijn. Het was ook fijn dat alles weer even normaal leek. Het was een fantastische comeback en ik zou graag nog meer op sneeuw en ijs rijden."