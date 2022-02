Verstappen kan zich lastig inleven in situatie Hamilton

Max Verstappen duelleerde vorig seizoen op epische wijze om de wereldtitel met Lewis Hamilton. De twee kemphanen vochten een bizar titelduel uit en gaven elkaar geen enkele centimeter ruimte. Het duel werd dan ook op toepasselijke wijze beslist. Tijdens een controversiële seizoensfinale trok Verstappen uiteindelijk aan het langste eind.

De Nederlander kroonde zich voor het eerst tot wereldkampioen en de vreugde was reusachtig. Hamilton kon op zijn beurt zijn achtste wereldtitel haast ruiken maar greep mis in het zicht van de haven. Zijn teleurstelling was groot en na het gebruikelijke podiuminterview sprak hij met geen enkele journalist meer. De Brit vertrok met stille trom van het circuit en liet pas afgelopen weekend weer iets van zich horen.

Minder pijn

Verstappen vindt de radiostilte van zijn concurrent maar lastig te begrijpen. De Nederlandse Red Bull-coureur is zeer eerlijk over de situatie. In gesprek met The Guardian spreekt de regerend wereldkampioen zich uit: "Ik vind het lastig om in zijn schoenen te gaan staan, ik ben immers geen zevenvoudig wereldkampioen. Als je zeven titel hebt, dan doet het waarschijnlijk wat minder pijn dan wanneer je vecht voor je eerste titel en in de laatste ronde verliest. Als je uiteindelijk terugkijkt op die zeven titels, dan is het toch nog zo slecht nog niet?"

Pech

Verstappen kende een zeer sterk seizoen maar kroonde zich pas in de allerlaatste ronde van het jaar tot wereldkampioen. Zijn inhaalactie kwam tot stand na een discutabele safety car-fase. De Nederlander denkt niet dat dit glans afneemt van zijn titel: "Zeker niet. Ik kende een zeer goed seizoen en ik denk dat ik de wereldtitel wel verdiende. Ik heb ook pech gehad. Iedereen kijkt altijd naar de laatste race maar als je naar het seizoen is zijn geheel kijkt, dan had de titelstrijd al veel eerder beslist moeten zijn."