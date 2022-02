Verstappen valt in de prijzen bij Autosport Awards

Max Verstappen maakt vorig seizoen veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur stond vrijwel elke race op het podium en vocht een verbeten titelduel uit met Lewis Hamilton. In de allerlaatste ronde van de allerlaatste race verschalkte Verstappen zijn rivaal en kroonde hij zich tot wereldkampioen.

Hij kreeg in de eerste weken na het seizoen zeer veel lof. De Red Bull-coureur werd dan ook veelvuldig genomineerd voor veel prestigieuze prijzen. Na het FIA-gala ging hij echter op vakantie en dus kon hij zelf zijn prijzen niet in ontvangst nemen. Hij werd onder andere verkozen tot Nederlands sportman van het jaar en werd genomineerd voor een Laureus Award.

International Racing Driver

Afgelopen weekend viel de Nederlander weer in de prijzen. Dit keer won hij namelijk de International Racing Driver Award bij de Autosport Awards. De lezers van het blad Autosport en de bijbehorende website verkozen Verstappen boven onder andere Nyck de Vries en Lewis Hamilton. Hierdoor kon Verstappen dus weer een prijsje bijschrijven.

Fans

Verstappen zelf was niet aanwezig op het gala maar had wel een videoboodschap opgenomen. Hij richt zich in die video vooral op de fans: "Ten eerst wil ik alle fans die op mij hebben gestemd enorm bedanken. Het was nogal een intens jaar maar dankzij alle steun die ik heb ontvangen was het echt fantastisch. Daarnaast wil ik ook mijn team Red Bull Racing en Honda enorm bedanken voor het feit dat ze mij zo'n auto hebben gegeven waarmee ik de titel kon winnen."