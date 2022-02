Nyck de Vries is jarig: een blik op zijn loopbaan

Nyck de Vries viert vandaag zijn 27ste verjaardag. De Nederlandse coureur is geboren in het Friese dorpje Uitwellingerga, een plaatsje met maar 425 inwoners. Een goede reden om terug te kijken op de loopbaan van deze nuchtere Hollander.

Op zijn vierde, in 1999 kreeg De Vries al een baby-kart en kon hij achter bedrijf van zijn vader rondjes scheuren met een parcours van afgeschreven autobanden. Het geluid uit de kleine vierwielertjes vond de FE-coureur maar niks. De Vries propte maar papiertjes in ze oren tegen het lawaai. Niet dat het veel hielp. De propjes vielen keer op keer op de grond en De Vries wende vanzelf aan het gebrul van het kartmotortje.

Wat goed is, komt snel

Vanaf het eerste moment was duidelijk dat De Vries gevoel voor het racen hard. De Nederlander begon aan nationale wedstrijden mee te doen en was drie jaar later al in 2002 'KNAF Rookie of the Year' bij de Mini Junioren. Zijn uitzonderlijke kwaliteiten kwamen ook bij andere grote wedstrijden steeds meer aan de oppervlakte.

Na wat enkele tweede en derde plaatsen in het Belgisch en Nederlands kampioenschappen en wedstrijden, pakte De Vries zijn eerste echte grote titel in 2008 met het binnenslepen van het Duits kampioenschap. Het was nu wachten op de grote doorbraak, maar dat duurde niet lang.

McLaren ruikt Nederlands talent



In 2009 deed De Vries mee aan het KF3 (11-15 jarigen) FIA Europees kampioenschap en zegevierde. Ook in andere internationale wedstrijden was hij bij de voorsten te vinden.

Toen de Nederlander 15 jaar was, mocht hij meedoen in de hoogste klasse binnen de karts, het wereldkampioenschap KF1. Bij zijn debuut won hij meteen de wereldtitel en dat leverde hem een contract op bij jeugdprogramma van het McLaren F1-team.

Nadat de Vries in 2011 opnieuw de wereldtitel won in de KF1-klasse, maakte de McLaren-protoge de overstap naar de openwielers voor het seizoen van 2012. De Vries maakte zijn debuut in de Formule Renault, de Europacup en de NEC. In deze klasses sprokkelde hij enkele podia en een zege bij elkaar.

Eerste titel buiten de karts

Zijn eerste titels in de formulewagens kwamen in 2015. In zowel de Europacup Renault als Formula Renault 2.0 Alps pakte de Vries het kampioenschap. De jonge rijder mocht promoveren naar de Formule Renault 3.5 en kwam uit voor het team van DAMS. Hij pakte zes podia, een zege, een pole en snelste ronde en eindigde in de top drie van het klassement. Deze prestaties everden een plekje op in de GP3 (Formule 3)



Bij zijn debuut in de GP3 - twee tredes onder de Formule 1 - scoorde de Vries twee overwinningen, vijf podia, een pole en een snelste ronde. In de eindstand werd de Nederlander zesde. Toch kon de Vries - mede dankzij de steun van McLaren - de overstap maken naar de Formule 2 en reed voor wat kleinere teams.



Een andere McLaren-junior vergezelde De Vries in 2017. Zijn naam: Lando Norris. De Brit stormde de autosportladder in een bloedvaart. Voor De Vries was het duel tussen hemzelf en de jonge Engelsman van belang met het oog op een F1-stoeltje bij McLaren. Tijdens het Ziggo Sport Formule 1 Café sprak De Vries in 2018 openlijk over de interne strijd.

F1-droom in vrieskast



In 2018 verkaste zowel Norris als de Vries naar een topteam in de Formule 2. Dat jaar won George Russell overtuigend voor Lando Norris en Alexander Albon. De Vries werd vierde en deze uitkomst was funest voor zijn F1-droom. Niet hij, maar Lando Norris kreeg het felbegeerde stoeltje in 2019. Tot overmaat van ramp werd De Vries ook uit het McLaren-programma gegooid en kwamen de woorden op tv als een boemerang terug.

De Vries bleef in de Formule 2 voor het seizoen van 2019, terwijl Russell en Norris debuteerden in de koningsklasse. Albon zocht zijn heil in de Formule E, maar zou voordat er überhaupt een meter was gereden worden teruggehaald door zijn oude werkgever Red Bull om het gat bij het zusterteam Scuderia Toro Rosso op te vullen.



Bij het F2-kampioenschap had de Nederlander minder tegenstand en won zonder al te veel inspanning het kampioenschap. Ondanks de titel, was een stoeltje in de Formule 1 nooit echt in beeld. Teambazen zagen dat De Vries te lang bleef hangen in de Formule 2 en twijfelden aan zijn kwaliteiten.

Wereldkampioen!

Maar waar een deur dichtklapt, gaat er altijd een open. De Vries werd gevraagd door het fabrieksteam van Mercedes om te rijden voor het Formule E-team uit Stuttgart. Hiermee kreeg de carrière van de kersverse F2-kampioen een flinke boost. Het was dan wel geen Formule 1, maar in de elektrische klasse rijden voor een groot merk, is niks mis mee.

Direct bleek De Vries van grote waarde te zijn voor Mercedes. In het FE-seizoen van 2020-2021 won hij direct bij zijn allereerste E-Prix in de straten van Saoedi-Arabië. Gedurende het seizoen werd duidelijk dat de Mercedes-EQ-coureur mee kon doen voor de titel. De strijd was tot op het eind zeer spannend, maar De Vries trok in een knotsgekke finale in Berlijn alsnog de titel over de streep. Daarmee werd hij de eerste Nederlandse FIA-wereldkampioen.

Toch nog F1

Mercedes was in zijn nopjes met de kleine Hollander en gunde hem F1-testdagen en daarmee kwam een droom uit: achter het stuur kruipen van een Formule 1-wagen.

Gedurende het jaar 2021 kwamen geruchten dat De Vries dichtbij een contract was bij Williams. Maar helaas stak Red Bull Racing daar een stokje voor en hierdoor kreeg Albon de kans om zich te revancheren. De Vries besloot in de Formule E te blijven, met een contract bij een groot merk. Daar is toch niks mee?