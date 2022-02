Haas trekt Nederlandse kledingsponsor aan

De Formule 1 is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. Dit komt vanzelfsprekend door de successen van Max Verstappen maar in zijn schaduw betreden steeds meer Nederlanders de sport. Ook bij het team van Haas zijn aankomend seizoen Nederlandse invloeden zichtbaar.

Het Amerikaanse team maakte namelijk vandaag bekend dat ze een meerderjarige deal hebben gesloten met het Nederlandse werkkleding bedrijf Tricorp Workwear. Dit Nederlandse bedrijf zal de duurzame teamkleding gaan leveren voor het team waar Nikita Mazepin en Mick Schumacher de coureurs zijn.

Het Nederlandse bedrijf leverde eerder al kleding aan teams in andere klassen maar betreedt nu voor het eerst de Formule 1. Haas-teambaas Günther Steiner laat in een persbericht weten in zijn nopjes te zijn met de deal: “Dit wordt het langste seizoen in de geschiedenis van de Formule 1 en het is dan ook cruciaal dat ons team comfortabele werkkleding kan dragen in de jacht op succes op de baan.”