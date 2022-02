Horner wil duidelijkheid over sprints: "Tijd begint te dringen"

Vorig seizoen besloot de Formule 1 te experimenteren met een nieuw format. De heren coureurs reden drie keer een zogenaamde sprintkwalificatie. Het format viel niet bepaald in de smaak bij veel fans, coureurs en teams. Toch lijkt het erop dat de sprints aankomend seizoen weer terugkeren in de koningsklasse van de autosport.

Vooralsnog is er echter nog niets bekend over de sprints in 2022. Wel sprak de sport eerder de intentie uit om meerdere sprints te organiseren tijdens het aankomende seizoen. Maar met nog minder dan twee maanden te gaan is er nog helemaal niets bekend gemaakt en dat kan zomaar voor problemen zorgen.

Tijd

Red Bull-teambaas Christian Horner wil snel meer duidelijkheid krijgen van de sport. De Brit wil snel weten waar hij aan toe is en spreekt dat overduidelijk uit. Tegenover WION doet hij zijn uitspraken: "De tijd begint langzamerhand echte te dringen dus dat betekent dat we snel een beslissing willen horen."

Niet perfect

Overigens had Horner zelf niet zoveel problemen met de sprintkwalificaties. Wel wil hij enkele veranderingen zien aan het experimentele format: "Het was niet perfect maar als je iets niet probeert dan weet je niet of het wat is. Ik denk dat er een aantal dingen die beter kunnen, dingen die het interessanter kunnen maken."