Brown geeft O'Ward titelopdracht mee: "Snelste route naar de F1"

Het team van McLaren is al vele tientallen jaren actief in de Formule 1. Maar in de afgelopen jaren verbreedde het team zijn blik. Sinds enkele jaren rijdt de renstal ook in de Amerikaanse Indycar en aankomend seizoen gaat ze ook elektrisch offroad racen in de Extreme E. De ambities zijn overal torenhoog en de verschillende projecten binnen ook door elkaar te lopen.

Vorige maand zag men voor het eerst een glimp van de verbreding van McLaren. Indycar-coureur Patricio O'Ward mocht namelijk de Formule 1-Rookie Test in Abu Dhabi voor zijn rekening nemen. De Mexicaan was dol enthousiast en hij droomt dan ook van een overstap naar de koningsklasse van de autosport.

Voorbeeld

Aankomend Indycar-seizoen wil O'Ward mee doen voor de titel. Een mogelijke winstpartij kan zijn kansen op een permanent Formule 1-zitje alleen maar vergroten. Ook McLaren-kopstuk Zak Brown beaamd dat. Tegenover Motorsport.com is Brown er duidelijk over: "Dat is exact wat ik hem heb gezegd. Het is de snelste route naar de Formule 1. Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Jacques Villeneuve en Michael Andretti deden het allemaal: winnen in de Indycar."

Rauw talent

Brown denkt dat zijn Mexicaanse pupil alles in zich heeft om in de toekomst in de Formule 1 te rijden. De Amerikaan gelooft heilig in O'Ward: "Dat is je beste kans om in de Formule 1 te gaan rijden. Hij is echt ongelofelijk getalenteerd, hij heeft een geweldige persoonlijkheid. Ik denk dat hij qua rauw talent alles in zich heeft om een Formule 1-coureur te worden."