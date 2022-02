Massa voelt mee met oude liefde Ferrari: "Hoop dat ze mee kunnen doen voor de overwinningen"

Aankomend seizoen zal alles anders zijn in de Formule 1. Er gaan immers nieuwe reglementen in en daardoor kan de slagorde stevig door elkaar worden gehusseld. Toch houdt men een slag om de arm, de topteams van de afgelopen jaren kunnen zomaar bovenaan de apenrots blijven zitten.

Veel teams willen echter de aanval openen op de top, zo ook het team van Ferrari. De legendarische renstal viel de afgelopen twee seizoenen in een zwart gat en men wil de weg omhoog weer inzetten. De Italiaanse ploeg laat niets aan het toeval over en men is al geruime tijd bezig met de ontwikkelingen voor de aankomende auto.

Mercedes & Red Bull

Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa heeft er echter een hard hoofd in. De Braziliaan reed van 2006 tot 2013 voor het team en voorziet geen groot succes in 2022. Tegenover het Spaanse AS is hij helder: "Ik denk dat de grote teams nog steeds aan kop zullen liggen, we hebben het dan over Mercedes en Red Bull. Maar misschien komen daar Ferrari en McLaren nog bij. Normaliter rijden de grote teams vooraan."

Fan

Toch hoopt Massa diep in zijn hart dat zijn voormalige Italiaanse liefde snel weer terugkeert aan de kop van het veld. "Ik hoop dat Ferrari in 2022 door de veranderingen weer mee kan gaan doen om de overwinningen. Ik ben een echte Ferrari-fan. Maar het is zeker niet makkelijk. Het gaat gepaard met veel hard werk en je moet je hoofd koel houden voor goede resultaten."