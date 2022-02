Domenicali droomt van Schumacher in een Ferrari: Mick doet zijn werk zeer goed"

Afgelopen seizoen maakte Mick Schumacher zijn debuut in de Formule 1. Hiermee trad hij in de roemruchte voetsporen van zijn vader, de legendarische Michael Schumacher. De verwachtingen waren dan ook hoog maar Mick kon niet veel uitvoeren met zijn langzame Haas. Toch maakte hij veel indruk.

De Schumacher-telg is naast Haas-coureur ook een Ferrari-junior. De Duitser treedt ook op dit gebied in de voetsporen van zijn vader. Michael Schumacher is immers voor eeuwig verbonden aan Ferrari, het team waar hij zijn grootste successen kende. Veel fans hopen dan ook dat ook Schumacher Junior op een dag één van de Ferrari-coureurs is.

Talent

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali deelt deze droom. De Italiaan heeft ook een Ferrari verleden maar ziet Schumacher nu nog worstelen met de Haas. Tegenover Sport1 is Domenicali echter vol complimenten: "Mick doet zijn werk zeer goed. In 2021 had hij echter te maken met een auto waarin hij zijn kunnen niet kon laten zien. Ik hoop dat de nieuwe Haas heb de kans geeft om zijn talent te tonen."

Mooi vooruitzicht

Domenicali heeft in het verleden samengewerkt met Micks vader. Zijn Ferrari-hart gaat dan ook kloppen bij de gedachte aan Mick in een Ferrari: "Ik had het privilege om met Michael te werken bij Ferrari. Natuurlijk zou het een mooi vooruitzicht voor de toekomst zijn als Mick ooit bij Ferrari gaat rijden. Momenteel heeft Ferrari twee fantastische coureurs met Sainz en Leclerc, ze zijn allebei ook nog zeer jong. Maar wanneer Mick er klaar voor is en de kans krijgt, dan pakt hij die men beide handen aan."