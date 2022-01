Hamilton investeert in Britse bezorgdienst

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zwijgt sinds zijn verlies in de titelstrijd in duizend talen. De Brit lijkt haast van de aardbodem te zijn verdwenen maar laat op het investeringsvlak wel van zich horen. De Mercedes-coureur heeft namelijk geïnvesteerd in een snel opkomend Brits bezorging bedrijf.

De Brit heeft geld gestoken in de flitsbezorger Zapp. Het bedrijf is actief in meerdere Britse steden en is opgekomen tijdens de coronapandemie. Zapp bezorgt boodschappen aan huis en heeft flinke ambities, ook buiten het Verenigd Koninkrijk.

200 miljoen

Hamilton ziet blijkbaar wel heil in het project en heeft besloten om flink wat van zijn geld in het bedrijf te steken. Meerdere media melden dat de Mercedes-coureur op eigen houtje de stap heeft gezet. Het is niet duidelijk hoeveel geld de Brit in het bergingsbedrijf heeft gestoken. Hamilton is echter niet de enige die geld in het bedrijf heeft gestoken. In totaal is er voor meer dan 200 miljoen dollar geïnvesteerd.

Geruchten

Het is een van de eerste tekenen van leven van Hamilton sinds de seizoensfinale. De opvallende stilte van de Brit heeft ervoor gezorgd dat er veel geruchten rondgaan over hem. Zo vraagt men zich af of Hamilton wel doorgaat met racen. Zijn team Mercedes lijkt er in ieder geval vanuit te gaan dat de Brit doorgaat. Bijna dagelijks verschijnt zijn beeltenis op de sociale media van het team.