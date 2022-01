Wolff twijfelde over toekomst: "Tien lastige maanden"

Het team van Mercedes domineert als sinds 2014 de Formule 1. Alleen vorig jaar werden ze geen wereldkampioen toen Max Verstappen ze te slim af was. Teambaas Toto Wolff is mede verantwoordelijk voor de grote successen van de Duitse renstal, de Oostenrijker is dé grote man bij de ploeg.

Wolff is al sinds 2013 onderdeel van Mercedes. Hij leidde het team naar alle successen die daarna volgden. In eerste instantie kon hij alles nog bespreken met Formule 1-legende Niki Lauda. De Oostenrijkse legende was als non-executive chairman betrokken bij het team tot zijn dood in 2019.

Lastige maanden

Het overlijden van Lauda kwam hard aan bij Wolff. Hij stond hierdoor in zijn eentje aan het hoofd van het team en hij vroeg zich in 2020 serieus af of hij wel door wilde gaan. Hij doet zijn uitspraken in gesprek met de Frankfurter Allgemeine: "Het waren tien lastige maanden voor mij, ook mentaal. Ik had acht jaar lang alles gegeven voor het team en ik voelde mij uitgebrand. Daarnaast liep mijn contract af en kon ik mijn aandelen verkopen. Dit zorgde voor een intern conflict met mijzelf."

Zelfreflectie

Maar het is inmiddels wel duidelijk hoe het verhaal is afgelopen. Wolff is nog steeds actief als teambaas en is dus door gegaan. "Ik heb er bijna een jaar lang over nagedacht. Over nadenken is trouwens wel een heel positieve manier om het te zeggen. Het was een goed moment van zelfreflectie, ook door de druk. Uiteindelijk koos ik voor de Formule 1 en Mercedes, ik heb mijn plekje gevonden."