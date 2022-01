Vacatures: GPToday.net zoekt redacteuren voor 20 tot 40 uur

GPToday.net is per direct op zoek naar enthousiaste en gedreven redacteuren die ervaring hebben met het werken op internet. Afgelopen jaar heeft GPToday.net een flinke groei doorgemaakt. Dit jaar willen we deze stijgende lijn doortrekken en de website op diverse vlakken naar een hoger niveau brengen.

Hoe ziet je werkdag eruit?



Je zit de hele dag kort op het nieuws en zorgt dat de website continu up-to-date is. Je bekijkt bovendien de artikelen van de andere redacteurs en je kunt feedback geven. Op social media volg je alle interessante en relevante content op de voet en je denkt na over welke artikelen geschreven kunnen worden in aanloop naar een Grand Prix.

Het betreft om te beginnen een functie waarbij je minimaal 32 uur per week inzetbaar bent. Een deel van de werkzaamheden zal je vanuit ons kantoor in omgeving Tilburg verrichten en een deel vanuit huis. Wil jij deel uitmaken van een jong, enthousiast Formule 1-minded team en werken bij één van de grootste autosportsites van Nederland?

Wij vragen / gevraagd / wij zoeken:

HBO werk- en denkniveau, of bent nog bezig met de opleiding Communicatie / Journalistiek

Iemand die helemaal gek is van Formule 1 (en andere sporten)

Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Bij voorkeur heb je ook goede kennis van de Duitse taal

Je bent flexibel, proactief en zelfstandig maar kunt ook in teamverband werken

Werken in de avonden en weekenden is voor jou geen probleem

Je bent stressbestendig en kan goed onder tijdsdruk werken

Je hebt oog voor wat ‘scoort’ op internet

Je hebt veel ervaring met social media zoals Facebook, Instagram en Twitter

Ervaring bij een online nieuwssite is een pre

Je bent ambitieus en wilt jezelf continu ontwikkelen

Wij bieden:

Bij gebleken geschiktheid krijg je een vast arbeidscontract voor 20 of meer uur. Een freelance contract is ook een optie. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en afhankelijk van je opleiding en ervaring.

Je komt te werken op een redactie die enthousiast, informeel en F1-minded is en er is de mogelijkheid om vanuit thuis te werken. Er is bij ons veel ruimte voor eigen inbreng waarbij je jezelf kunt ontwikkelen en persoonlijk kan groeien. De startdatum bepalen we in overleg.

Ben je enthousiast en heb je affiniteit met media en voldoe je aan bovenstaand profiel? Laat ons zien wie je bent en wat je kunt, maar vooral wat je wilt. Mail een geknopte sollicitatiebrief, voorbeeldartikelen, enkele ideeën om GPToday.net nog beter te maken en je CV naar jobs@gptoday.net onder vermelding van redacteur gezocht.