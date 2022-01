Leclerc leerde veel van nieuwe teamgenoot Sainz: "Ben heel erg gegroeid"

Charles Leclerc leek de verlosser van Ferrari te worden. De Monegask was twee jaar lang Sebastian Vettel de baas en kreeg vorig jaar Carlos Sainz als nieuwe teamgenoot. Maar Leclerc had beduidend meer moeite met de Spanjaard en werd uiteindelijk zelfs verslagen door Sainz. Het was een duidelijk signaal van de nieuwe verhoudingen bij Ferrari.

Sainz en Leclerc moesten in 2021 de weg omhoog zoeken. Ferrari kende in 2020 een rampzalig jaar en moest zich afgelopen seizoen terug naar voren vechten. Leclerc pakte twee poles en won bijna de Britse Grand Prix, geen slechte resultaten maar Sainz was net wat beter. De Spanjaard eindigde veel vaker op het podium en sloot het seizoen af als vijfde. Leclerc werd slechts zevende.

Leren

Maar de Monegask heeft het duel als nuttig beschouwd. Hij heeft veel geleerd van zijn nieuwe teamgenoot en neemt dat mee. In gesprek met Racer legt hij het uit: "Zoals altijd met een nieuwe teamgenoot leer je veel. Je leert hoe Carlos de weekenden benadert, de manier waarop hij werkt, zijn talent, zijn pure snelheid, de manier waarop hij bochten neemt en hij had ook nog eens een geweldig jaar."

Groeien

Leclerc zag daarnaast dat zijn zwakke punten de sterke punten van Sainz zijn. De Monegask is er heel erg blij mee: "Ik denk dat bandenmanagement en het managen van een race de sterkste punten van Carlos zijn. Dat zijn al sinds 2019 mijn zwakke punten. Ik ben als coureur heel erg gegroeid in 2020 en in 2021 gebeurde dat weer, dan kwam mede door Carlos."