Wereldkampioen Verstappen blijft enorm zelfkritisch: "Kan nooit perfect zijn"

Max Verstappen reed afgelopen jaar een zeer dominant seizoen. De Nederlander stond vrijwel elke race op het podium en beloonde zijn succesjaar met de wereldtitel. Toch blijft de Red Bull-coureur niet teveel hangen in de feestgevoelens van zijn wereldtitel. Hij is en blijft een kritische man.

Alhoewel Verstappen 10 races won, de podiumplaatsen aan elkaar reeg en een mega-aantal punten pakte blijft hij met beide benen op de grond staan. De Limburger bekijkt zijn eigen prestaties met argusogen en daardoor ziet hij vrijwel altijd verbeterpunten, het is iets waar hijzelf nogal tevreden mee is. Hij is immers enorm kritisch op zijn eigen prestaties.

98 procent

De strenge blik naar eigen prestaties zitten er stevig in gebeiteld bij Verstappen. Hij laat in gesprek met zijn sponsor CarNext weten hoe hij hier tegen aankijkt: "Ik zeg altijd tegen mijzelf dat je nooit perfect kan zijn. Als ik bijvoorbeeld op 98 procent zit, dan kijk ik altijd naar de punten waarop ik nog iets kan verbeteren."

Kleine dingen

Verstappen zag zelf ook wel dat hij de successen aan elkaar reeg. Zelf ziet Verstappen kritische punten op heel andere plekken. Achter de schermen kan hij nog het één en ander verbeteren: "Het is niet het geval dat ik ergens enorm tekort kom. Er zijn wel een paar kleine dingen, denk dan aan hoe ik een weekend beter kan aanpakken. Hoe kan ik mijzelf bijvoorbeeld beter voorbereiden? Hoe kan ik een betere balans vinden tussen de race en de kwalificatie? Je moet aan dat soort dingen denken."