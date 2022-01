Villeneuve: "FIA moet Masi niet aan de kant schuiven"

Jacques Villeneuve heeft de onder vuur liggende FIA-racedirecteur Michael Masi verdedigd en zegt dat hij gelooft dat het in de toekomst zal helpen om de regels nauwkeuriger te maken. De voormalige Williams- en BAR-coureur zei dat de Australiër alles goed heeft gedaan, of bijna alles nadat de Safety Car was ingezet in Abu Dhabi, wat sinds het einde van vorig seizoen het belangrijkste gespreksonderwerp is in de wereld van de Formule 1.

Er zijn meerdere oproepen geweest om Masi's positie te herzien nadat het leek alsof ze niet in overeenstemming waren met het precedent dat was vastgelegd in de FIA-regels met betrekking tot wagens die op een ronde waren gezet en achter de Safety Car reden. Het is de bedoeling dat alle auto's met een ronde achterstand de Safety Car passeren als dit wordt bepaald door de racedirecteur, met een extra ronde voordat de race herstart - maar alleen de auto's die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton reden mochten voorbij zodat er nog exact één ronde gereden kon worden.

We weten allemaal wat er daarna gebeurde, maar onder deze bepalingen zou de timing zo zijn geweest dat de race onder Safety Car-omstandigheden zou zijn geëindigd - wat Hamilton voor de achtste keer wereldkampioen zou hebben gemaakt.

Villeneuve: "Toto bleef maar schreeuwen"

Een bericht uit Duitsland beweerde dat verschillende coureurs het vertrouwen in Masi hebben verloren na enkele beslissingen die in 2021 onder zijn leiding genomen zijn, maar Villeneuve gelooft dat hij het goed heeft gedaan onder de druk van de algemene situatie.

"Michael Masi mag niet aan de kant geschoven worden. Hij werkte onder druk met de twee teamleiders, in het bijzonder Toto Wolff, die de laatste vijf races in zijn oren bleef schreeuwen. Hij deed alles goed, of bijna goed, na die Safety Car. Het enige nadeel was dat hij iedereen een ronde eerder had kunnen laten splitsen, maar het was goed om de race opnieuw te starten."

Permanente stewards

De wereldkampioen van 1997 wees snel op zijn oplossing om regels te maken met minder ruimte voor eigen interpretatie, maar grapte dat eventuele ruzies ook op een geheel minder waardige manier konden worden verholpen.

"Als er iets is, hebben we nu preciezere regels nodig en misschien permanente stewards", zei hij. "Het alternatief is om alles toe te laten en de coureurs elkaar te laten slaan na ongelukken, zoals in Amerika gebeurt!"