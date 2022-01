Mercedes blijft beelden Hamilton delen

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de toekomst van Lewis Hamilton. De Brit zwijgt in duizend talen sinds zijn nederlaag in de titelstrijd tegen Max Verstappen. Het is duidelijk dat ze bij zijn team Mercedes niet tevreden zijn met de gang van zaken omtrent die nederlaag. De controversiële beslissingen van de wedstrijdleiding liggen als een deken over het afgelopen jaar.

Alhoewel er nog onduidelijkheid bestaat over de toekomst van Hamilton blijft zijn werkgever zijn beeltenis gebruiken op social media. Ze delen regelmatig zijn foto's en ook enkele tekeningen van fans. Het is duidelijk dat men bij Mercedes nog steeds heel erg trots is op hun kopstuk.

Waarschijnlijk komt er volgende maand meer duidelijkheid over het doorgaan van Hamilton. Aankomende maand onthult Mercedes namelijk de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. Het is gebruikelijk dat bij die onthulling de coureurs van het team ook aanwezig zijn.