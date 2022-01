Welk aspect van zijn rijden kan Max Verstappen nog verbeteren?

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is op 24-jarige leeftijd al wereldkampioen Formule 1. De Nederlander leverde in 2021 een uitzonderlijke prestatie: liefst achttien maal finishte hij als eerste of tweede. Alleen in de vier Grands Prix waarin hem pech ten deel viel, eindigde hij buiten of laag in de punten. Concurrent Lewis Hamilton dreef hem tot het uiterste, waardoor Verstappen een ongekend niveau wist te bereiken.

De Nederlander is volgens sommigen een mix van twee andere bekende rivalen uit de geschiedenis van de Formule 1: Ayrton Senna en Alain Prost. De gelijkenis met Senna zit in zijn agressiviteit op de baan, zijn natuurlijke snelheid en zijn bereidheid om de grenzen op te zoeken en daar soms overheen te gaan. Maar hij lijkt ook op Prost, de hardwerkende en misschien iets meer klinische tegenhanger van Senna eind jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw.

Verborgen kwaliteit

Verstappen heeft zijn eerste jaren in de Formule 1 - bij Red Bull-opleidingsteam Scuderia Toro Rosso - bijvoorbeeld benut om de banden te doorgronden. Dat hielp hem na zijn overstap naar hoofdmacht Red Bull Racing in Spanje 2016 gelijk aan zijn eerste overwinning. Daarnaast associeert men Prost vaak met consistentie en dat is misschien een van de meest ondergewaardeerde kwaliteiten van Verstappen.

Zoals gezegd, de regerend wereldkampioen finishte in 2021 slechts vier maal niet als eerste of tweede. In Azerbeidzjan klapte zijn band, op Silverstone crashte hij na een tik van Hamilton, in Hongarije knokte hij zich terug naar een negende plek nadat hij in de eerste bocht van de baan was gekegeld door Valtteri Bottas en op Monza was er weer de aanvaring met Hamilton. In Hongarije liet hij zien zelfs met een beschadigde auto overweg te kunnen en goede rondetijden te noteren.

Het nadeel hiervan is dat hij eventuele tekortkomingen of zwakke plekken bij de bolide van Red Bull Racing verbloemt. Verstappen weet zelfs met een gemankeerde machine te presteren, iets waar anderen zich op stuk beten. Voormalig teamgenoten Pierre Gasly en Alexander Albon en zijn huidige stalgenoot Sergio Perez kunnen erover meepraten.

Ruimte voor verbetering

Als je het allemaal opsomt, zou je kunnen denken dat Verstappen de perfectie benadert. Misschien is dat ook wel zo, maar het zou een misvatting zijn om nu op de lauweren te rusten. Verstappen kennende en wetende hoe hij door vader Jos is klaargestoomd voor de Formule 1 zal dat misverstand weinig ruimte krijgen bij de Nederlander. Stilstand is achteruitgang en komend seizoen zal iedereen naar hem kijken om te zien waar hij de lat nu weer legt.

Verstappen is nog maar 24 jaar en kan nog zeker tien jaar door in de Formule 1. Op die manier bouwt hij alleen maar meer ervaring op, waardoor hij steeds beter kan afwegen of hij een bepaalde actie moet doorzetten. Rücksichtslos voor elk minuscuul gaatje gaan is met het oog op een kampioenschap misschien niet altijd verstandig, wellicht dat de Verstappen van de toekomst zich niet meer door een kiertje probeert te wurmen zoals afgelopen jaar in Italië.

Er is in ieder geval ruimte voor verbetering. Het is een kenmerk van de grote kampioenen dat ze zich altijd weer weten te verbeteren. Verstappen is niet langer de jager, de rest van het veld gaat nu op hem jagen. De Nederlander moet zich opnieuw uitvinden zonder de aspecten die hem zo sterk maken te verwaarlozen. Alleen als hij weer boven zichzelf uitstijgt, kan hij de hoge verwachtingen waarmaken en voor langere termijn de scepter zwaaien in de Formule 1.