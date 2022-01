Pirelli: "Ontwikkeling 18 inch-banden prestatie van formaat"

Het was voor bandenleverancier Pirelli een hele toer om de nieuwe banden voor het seizoen 2022 te ontwikkelen. Pirelli-motorsportbaas Mario Isola heeft dan ook niets dan lof over voor het personeel dat zich het afgelopen jaar onvermoeibaar hiervoor heeft ingezet. De overstap van 13 inch-velgen naar 18 inch-velgen zorgde voor een enorme opgave, met onder meer 28 testdagen in samenwerking met de teams met prototype banden.

Gezien de omstandigheden kan Isola niks anders dan een diepe buiging maken voor zijn engineers. "In een druk seizoen, met alle uitdagingen en beperkingen van dien en in totaal 22 races, was het een prestatie van formaat om de 18 inch-banden te ontwikkelen. De banden zijn op een andere manier ontworpen, met andere doelen. De rijders vroegen om minder oververhitting en minder slijtage, ze willen pushen en vechten op de baan. In samenspraak met de FIA, de FOM en de teams hebben we besloten om die aanwijzingen te volgen."

"Hierdoor hebben we een nieuw profiel moeten ontwerpen, een nieuwe constructie en een nieuw assortiment van compounds. Het is een compleet nieuwe aanpak met een nieuwe benadering en ik geloof dat dit ook voor de andere werkzaamheden van ons bedrijf behulpzaam kan zijn", aldus de Italiaan.

Pirelli is volgens Isola geslaagd in de opzet. "In vergelijking met de tests gedurende het voorbije jaar kan ik bevestigen dat we een product hebben samengesteld met de eerder genoemde karakteristieken, dus minder oververhitting en banden die de rijders in staat moeten stellen om te pushen. Wat de slijtage betreft kan ik nog weinig zeggen, omdat we met aangepaste wagens uit 2021 testten. Het is afwachten wat de performance van de auto's voor 2022 wordt en hoe dit zich verhoudt tot de banden."