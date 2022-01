Brown sluit pensioen Hamilton niet uit: "Ik zou niet in shock zijn"

Ruim een maand na de seizoensfinale in Abu Dhabi is er nog steeds veel onduidelijkheid omtrent Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur verloor in Abu Dhabi in de absolute slotfase de wereldtitel en was enorm teleurgesteld. Sindsdien heeft de wereld niet bijster meer vernomen van de Brit.

Door zijn absolute stilte ontstonden er gelijk veel geruchten. Men begon te twijfelen aan Hamiltons toekomst in de koningsklasse van de autosport. De Brit zou zwaar teleurgesteld zijn in autosportfederatie FIA en wedstrijdleider Michael Masi. Vanzelfsprekend gaat dit over de gemaakte beslissingen omtrent de veelbesproken safety car-procedure in de slotfase waardoor hij de wereldtitel verloor.

Boos

Meerdere Formule 1-prominenten hebben zich inmiddels uitgesproken over de kwestie. Ook McLaren CEO Zak Brown heeft de zaak met argusogen bekeken en heeft zijn mening klaar liggen. In gesprek met de BBC spreekt de Amerikaan zich uit: "Ik weet zeker dat hij heel erg boos is. Hij is een vechter en hij wil vast terugkomen om een achtste wereldtitel te winnen. Ik denk niet dat hij klaar is voor het pensioen."

Shock

Maar Brown zou er ook niet raar van opkijken als Hamilton wél de helm aan de wilgen zou hangen. De Amerikaan houdt dan ook een slag om de arm: "Ik ken Lewis niet zó goed. Ik zou niet in shock zijn als hij besluit te stoppen. Ik denk niet dat iedereen maar moet aannemen dat hij zomaar terug komt."