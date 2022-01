Mercedes blijft op social media inzetten op doorgaan Hamilton

Het is nog steeds niet zeker of Lewis Hamilton wel doorgaat in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is nog steeds muisstil op social media en is ook amper in het openbaar verschenen. Toch lijkt het er langzamerhand op dat hij wel zeker doorgaat met zijn jacht om zijn achtste wereldtitel.

Zijn team Mercedes blijft op social media namelijk volop foto's plaatsen van hun topcoureur. Vanuit Mercedes lijkt het er dus op dat de coureur gewoon doorgaat met racen. Over iets minder dan een maand zal er waarschijnlijk antwoord komen op de vele vragen over zijn toekomst. Op 18 februari zal het team immers het doek trekken van hun gloednieuwe auto.

Morning Team. 👋 Have an amazing day! 🙏 pic.twitter.com/32PCn0RfLm — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 19, 2022

Het is in ieder geval zeker dat George Russell wel aan de start zal staan van het nieuwe seizoen. Hamiltons aanstaande teamgenoot is al volop aan het werk op de fabriek in Brackley. Ook hier deelt het team bij de vleet fotootjes en video's van maar wel duidelijk wat minder dan van Hamilton.