Mogelijk geen sprints in 2022, Brown haalt uit naar collega's

Tijdens het afgelopen seizoen experimenteerde de Formule 1 met het sprintkwalificatie-format. De hoge heren van de sport waren er zeer tevreden mee en wilden er maar wat graag mee door. Het is dan ook de bedoeling dat er in 2022 zes sprints plaatsvinden.

Er is echter een mogelijke kink in de kabel gekomen. Op financieel gebied is het hommeles tussen de teams. Er zijn namelijk 8 van de 10 teams nodig om het plan er door te krijgen. Maar de teams ruziën er op los en dat gaat weer eens over een geldkwestie waar men maar niet uit kan komen.

Onzin

McLaren-CEO Zak Brown ergert zich groen en geel aan de situatie. Hij is er klaar mee en brengt het verhaal naar buiten. Tegenover de Britse BBC is hij fel: "Enkele teams willen een stijging zien in het budget van wel 5 miljoen dollar, één team in het bijzonder. Het is echt belachelijk, er zitten geen enkele goede feiten achter. Als je het dan gaat vragen krijg je antwoorden als 'wat als' en 'je moet erop kunnen anticiperen'. Dan denk je gewoon van wat een onzin."

Overslaan

Het geruzie zorgt ervoor dat de sprints zelfs mogelijk op de tocht staan. Zonder de steun van acht teams is het voor de Formule 1 immers schier onmogelijk om het erdoor te drukken. Brown is cynisch: "Mogelijk kan er een soort overeenkomst worden gesloten zodat we gewoon kunnen beginnen in 2022. Of we slaan de sprints in 2022 gewoon over en dan mogen de teams maar eens aan de fans gaan uitleggen waarom er geen sprints meer zijn."