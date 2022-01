Fallows start in april bij Aston Martin na schikking met Red Bull

Dan Fallows begint op 2 april met zijn werkzaamheden als technisch directeur van Aston Martin. Dat is het resultaat van een schikking tussen zijn nieuwe werkgever en zijn vorige werkgever Red Bull Racing over de opzegtermijn. Fallows tekende in juni vorig jaar al een contract bij Aston Martin, maar Red Bull Racing weigerde lange tijd om hem vrij te geven.

De zaak lag zelfs bij de rechter, maar die hoeft geen uitspraak meer te doen. Aston Martin en Red Bull Racing hebben een regeling getroffen waardoor Fallows zich vanaf 2 april op zijn nieuwe functie bij Aston Martin kan storten. Fallows was sinds 2006 werkzaam voor Red Bull Racing en gold bij de Oostenrijkse renstal als een van de luitenants van technisch meesterbrein Adrian Newey.

De voorbije jaren vulde hij de rol van hoofd aerodynamica in, maar nu wil hij op eigen benen staan en gaat hij zijn geluk beproeven bij Aston Martin. "Ik heb veel mooie jaren bij Red Bull Racing doorgebracht en ik ben trots op wat we samen bereikt hebben. Ik kijk uit naar het komende seizoen en een nieuwe uitdaging", aldus Fallows.

Het is onduidelijk wat dit doet voor de toekomst van de huidige technisch directeur van Aston Martin, Andy Green. Er gaan al geruchten dat Green dat niet heeft afgewacht en zelf is vertrokken. Aston Martin-directeur Martin Whitmarsh zei daar niets over. "We zijn blij dat we tot een akkoord met Red Bull zijn gekomen over een vroegtijdige overgang van Dan en verheugen ons op zijn komst."