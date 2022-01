Red Bull Racing deelt sneakpeak van 2022-bolide

Aankomend seizoen zien de Formule 1-auto's er iets anders uit dan men gewend is van de afgelopen paar seizoenen. Er gaan immers nieuwe regelementen in en daardoor zal alles anders zijn. De teams zijn hard bezig met het ontwikkelen van de nieuwe wagens en delen dan ook driftig sneakpeaks.

Ook Red Bull Racing doet daar vrolijk aan mee. De renstal van regerend wereldkampioen Max Verstappen deelt op Twitter een glimp van de RB18. In een korte video zijn de contouren van de nieuwe wagen te zien. Men krijgt een onduidelijk beeld van de achtervleugel. Er is duidelijk te zien dat de vleugel er heel erg anders uit zien dan men gewend was van de afgelopen jaren.