FIA komt met extra informatie over Abu Dhabi-onderzoek

Het is al geruime tijd duidelijk dat de gebeurtenissen tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi een staartje zouden krijgen. Autosportfederatie FIA had aangekondigd dat ze een onderzoek gingen instellen naar de veelbesproken safety car-procedure waardoor Max Verstappen de wereldtitel kon pakken. De situatie zette kwaad bloed bij concurrent Mercedes, hun kopman Lewis Hamilton verloor door de situatie immers de titel.

Analyse

De FIA merkte dat het onderzoek de afgelopen dagen veelvuldig werd besproken. Lewis Hamilton laat naar verluid zijn besluit over zijn toekomst van de uitkomst van het onderzoek afhangen. De autosportfederatie heeft gisteren dan ook laten weten dat men inmiddels is begonnen met de gedetailleerde analyse van de gebeurtenissen in Abu Dhabi.

Ben Sulayem

Nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem is nadrukkelijk betrokken bij het veelbesproken onderzoek. De autosportbond gaat eerst met de teams de gebeurtenissen bespreken. Later volgt ook een gesprek met alle coureurs in het Formule 1-veld. De teams worden gevraagd naar meerdere onderwerpen waaronder dus de veelbesproken safety car-procedure.

De FIA heeft ook aangegeven wanneer ze klaar willen zijn met het onderzoek. De federatie geeft aan dat ze op 18 maart de uiteindelijke beslissingen aan de buitenwereld willen presteren. In februari zal het onderzoek echter al klaar zijn en zullen de uitkomsten worden voorgelegd aan de F1 Commission. Of het onderzoek gevolgen gaat hebben voor wedstrijdleider Michael Masi is nog niet bekend, ook technisch kopstuk Nikolas Tombazis moet vrezen voor zijn baan.