Villeneuve wil Daytona 500 gaan rijden voor Nederlands team

De loopbaan van enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve kent enkele bijzondere kronkels. De Canadees reed na zijn Formule 1-jaren in veel verschillende auto's en grote wedstrijden. Het lijkt er nu op dat Villeneuve een nieuw en bijzonder doel voor ogen heeft. De 50-jarige Canadees wil namelijk een grote NASCAR-race gaan rijden.

Villeneuve won in 1995 de prestigieuze Indy 500. Een jaar later maakte hij op stormachtige wijze zijn debuut in de Formule 1 voor het team van Williams. De Canadees werd in 1997 wereldkampioen na een controversieel duel met zijn rivaal Michael Schumacher. In het vervolg van zijn Formule 1-loopbaan kon hij deze successen geen vervolg geven. Hij reed na de Formule 1 in zeer veel verschillende klassen.

Nederland

Nu heeft Villeneuve zijn zinnen gezet op de beroemde Daytona 500. De Canadese coureur heeft wel oren naar dit NASCAR avontuur. Hij wil dit doen voor een Nederlands team: Team Hezeberg. Tegenover NASCAR.com spreekt Villeneuve zich uit: "Het zou fantastisch zijn. De laatste keer dat ik in NASCAR reed was al weer enkele jaren geleden. Ik denk dat het op Sonoma was dus dat was al weer een tijdje terug."

Hezemans

Het Nederlandse team is opgezet door de Nederlandse racelegende Toine Hezemans en Ernst Berg. De Nederlandse coureur Loris Hezemans rijdt ook voor de ploeg. Villeneuve: "Het is een klein team en er is nog steeds een lange weg te gaan. Nu focussen we ons op Daytona en hopelijk volgen er meer races."