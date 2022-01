Horner prijst 'zeldzame' Verstappen: "Hij voelt geen druk als hij vol gas rijdt"

Afgelopen seizoen loste Max Verstappen alle hoge verwachtingen van de afgelopen jaren in. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht een verbeten duel uit met Lewis Hamilton en pakte zijn eerste wereldtitel. De wereld was al overtuigd van zijn talent maar was nu nog meer onder de indruk dan voorheen.

Bij Verstappens team Red Bull Racing waren ze al geruime tijd overtuigd van de talenten van de Limburger. Men liet hem immers al in 2015 debuteren bij zusterteam Toro Rosso en een jaar later kreeg hij al promotie. Het verhaal is inmiddels bekend maar dat betekent niet dat de complimenten dan achterwege blijven.

Limiet

Teambaas Christian Horner trekt namelijk de bak met complimenten wijd open. In gesprek met Sport1 legt hij nog maar eens uit waarom Verstappen zó goed is: "Max heeft zoveel natuurlijk talent dat het voor hem makkelijker is om op de limiet te rijden."

Zeldzaam

Het is voor Horner wel duidelijk waar het verschil tussen Verstappen en zijn concurrenten ligt. De Britse teambaas ziet op een belangrijk punt een groot verschil tussen de Nederlander en de rest van het veld: "Hij voelt geen druk als hij vol gas rijdt, hij kan dus in de gaten houden wat er gebeurt met de race en zijn tegenstanders. Dat is zeer zeldzaam."