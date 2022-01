Brown happy met collega Seidl: "Hij is de beste teambaas binnen de F1"

Het team van McLaren veroverde in 2021 weer vele harten van veel Formule 1-fans. De legendarische Britse ploeg kende een zeer goede eerste seizoenshelft en de sfeer bij het team leek enorm goed. Coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris hebben beide een enorme fanbase en hun prestaties waren vaak ook wel om over naast huis te schrijven.

Ook de leiding van het team kon op veel sympathie rekenen. CEO Zak Brown maakte een positieve indruk en veroverde veel harten met zijn weddenschap met Ricciardo. Autoverzamelaar Brown beloofde Ricciardo een ritje in diens droomauto bij een podiumplaats. De Australiër won op Monza en kreeg in Austin het droomritje. Naast de enthousiaste Brown zat ook teambaas Andreas Seidl aan de pitmuur, de Duitser straalde rust uit.

Schouders

Amerikaan Brown is dan ook heel erg blij met de werkzaamheden van Seidl. De twee zijn twee handen op één buik en de lovende woorden vliegen over en weer. In gesprek met Motorsport-Magazin deelt Brown de complimenten uit: "Hij nam de druk van mijn schouders en verdeelde die over zijn eigen schouders, hij levert een top job. Ik denk dat hij de beste teambaas binnen de Formule 1 is."

Lol

Het leidinggevende duo vult elkaar aardig aan en dat bevalt Brown. De sympathieke Amerikaan is in zijn sas met Seidl: "Hij leidt het raceteam, dat is zijn show. De samenwerking tussen Andreas en mij is buitengewoon. We maken elkaar echt compleet. Er zijn dingen die ik doe voor het team en er zijn dingen die hij doet, er is echter geen overlap. We hebben veel lol samen. Ik denk dat deze high-performance en vrolijke cultuur werkt en verantwoordelijk is voor onze resultaten.