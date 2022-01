Vettel roept Formule 1 op: "Mentale gezondheid net zo belangrijk als fysieke gezondheid"

Het is algemeen bekend dat de heren coureurs in de Formule 1 onder zeer grote druk moeten presteren. Dat betekent dat ze nogal stevig in hun schoenen moeten staan. Niet alleen rust er de druk van een team op hun schouders, thuis kijken er ook miljoenen mensen mee en die hebben ook allemaal een mening.

Het is dan ook belangrijk dat de coureurs op mentaal vlak ook zeer sterk zijn. In de tijd waarin de wereld zich nu bevindt worden mentale issues steeds meer en meer besproken. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is van mening dat dit ook in de Formule 1 meer bespreekbaar moet worden gemaakt. De Aston Martin-man wordt geciteerd door Speedweek: "Ik denk dat mentale gezondheid net zo belangrijk ,zo niet nog belangrijker, is dan de fysieke gezondheid."

Vettel ,die zich steeds vaker op maatschappelijk vlak uitspreekt, denkt dat de Formule 1 ook op dit gebied nog wat werk voor de boeg heeft. De Duitser schetst het probleem nog maar eens: "Als je je been breekt of ergens pijn hebt, dan vinden we het allemaal heel erg normaal dat je naar de dokter moet gaan. Maar dat denken we nog niet als het gaat over iemands mentale gezondheid."