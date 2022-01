'Nog niets zeker over doorgaan Lewis Hamilton'

Het is al weken zeer stil rondom Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrok met stille trom van het circuit in Abu Dhabi na zijn verloren seizoensfinale. Sinds zijn nederlaag van vorige maand heeft de buitenwacht niets meer van hem vernomen, men twijfelt zelfs over het vervolg van zijn carrière.

Hamilton leek flink teleurgesteld na zijn verliespartij. In de allerlaatste ronde haalde Max Verstappen hem in waardoor de titel uit Hamiltons handen glipte. De woede was groot bij Mercedes. Ze waren niet boos op Verstappen maar op de wedstrijdleiding, de afgeraffelde safety car-procedure voorafgaand de beslissende inhaalactie zette kwaad bloed bij de Duitsers.

Nog niet zeker

Het leek er eventjes dat Hamilton toch gewoon door zou gaan. Volgens het Britse Sky Sports is dit echter nog niet helemaal zeker. Volgens Sky-reporter Craig Slater is er vanuit Hamilton namelijk nog geen duidelijkheid. Slater spreekt zich uit bij zijn werkgever: "Ik van bronnen rondom Lewis Hamilton begrepen dat het nog niet zeker is of hij gaat terugkeren voor de seizoensopener."

Sabbatical

Volgens Slater is de rol van de FIA zeer belangrijk in de situatie. De autosportfederatie doet namelijk onderzoek naar de veelbesproken safety car-procedure en dat is voor Hamilton belangrijk. Slater: "Hoe langer een resultaat en conclusie van de FIA uitblijven, hoe slechter de situatie. Een hooggeplaatste bron heeft mij dit verteld. Je zou verwachten dat hij voor zijn achtste titel zou gaan maar bij zijn team is dat niet duidelijk. Alle opties liggen op tafel, zelfs een sabbatical."