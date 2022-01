Perez haalt uit naar social media: "Hoeveelheid tijd die we eraan verspillen is onacceptabel"

De Formule 1-coureurs kunnen tegenwoordig makkelijker in contact komen met hun fans dan ooit te voren. Vanzelfsprekend komt dit door de sociale media. De meeste coureurs maken en veelvuldig gebruik van en kunnen zo zeer makkelijk hun eigen berichten met de buitenwereld delen. Maar er zit een enorme keerzijde aan.

Een van de coureurs die de keerzijde aan den lijve ondervond was Nicholas Latifi. De Canadees crashte in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi en daardoor kwam de beslissende safety car de baan op. Hij kreeg daarna via social media een enorme kar met digitale stront over zich heen. Ook kampioensstrijders Max Verstappen en Lewis Hamilton kregen regelmatig te maken met online haat.

Onacceptabel

Verstappens teammaat Sergio Perez is er helemaal klaar mee. In de podcast The Edge is de Mexicaan er nogal duidelijk over: "Ik denk dat social media teveel is geworden in de afgelopen paar jaar. Niet alleen voor sporters maar ook voor gewone mensen. De hoeveelheid tijd die we eraan verspillen is echt onacceptabel. Ik ben er eerlijk gezegd geen fan van."

Balans

Perez is zich er daarentegen ook van bewust dat er heus wel enkele positieve punten kleven aan de sociale media. Hij vertelt hoe hij hier naar kijkt: "Ik denk dat het een fantastische tool is om als sportman in contact te staan met je fans en en sponsors. Maar het moet echt gelimiteerd worden, je moet een duidelijke balans zien te vinden."