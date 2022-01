“Max Verstappen verdedigt zijn titel met de Red Bull Racing RB18.”

De nieuwe auto van het team van Red Bull Racing krijgt de typeaanduiding RB18 mee, zo heeft teambaas Christian Horner bekendgemaakt. Na de RB16 in 2020 en de RB16B in 2021 pakt de Oostenrijkse renstal de draad gewoon weer op waar het twee jaar geleden gebleven was.

De RB16B was een uitzondering, aangezien het een doorontwikkeling van de RB16 en geen volledig nieuw ontwikkelde bolide betrof. De nieuwe wagen is dat, vooral ook door de ingrijpende reglementswijzigingen, zeker wel en dus opteert Red Bull Racing voor RB18.

De werkgever van kampioen Max Verstappen slaat de RB17 over. Horner legt aan SpeedWeek.com uit waarom: "In 2021 kwamen we in een uitzonderlijke situatie, met een slechts licht gewijzigd chassis. We willen terug naar een nummer dat het aantal seizoenen dat wij actief zijn in de Formule 1 weerspiegelt, vandaar de 18 voor 2022."

Het is nog niet bekend wanneer Red Bull Racing de RB18 aan de wereld toont.