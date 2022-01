'Audi en Porsche op de drempel van F1-project voor 2026'

De toetreding van Audi en Porsche tot de Formule 1 in 2026 is op een oor na gevild. Dat bericht brengt CAR Magazine. Alleen de raad van commissarissen van de Volkswagen Group, moederbedrijf van zowel Audi als Porsche, moet nog een definitief jawoord geven. Verder staan alle seinen op groen voor een Formule 1-avontuur voor de twee Duitse merken.

De koningsklasse van de autosport heeft daar zelf mede aan bijgedragen, door in de motorreglementen voor 2026 en daarna de MGU-H te schrappen. Dat was een van de voorwaarden van Audi en Porsche om een entree in de Formule 1 te overwegen. Alle andere hordes lijken ook genomen, nu is het wachten op witte rook vanuit het hoofdkwartier van Volkswagen.

Dit is mogelijk goed nieuws voor Red Bull Racing. Het gerucht gaat namelijk dat de werkgever van Max Verstappen reeds afspraken heeft gemaakt met Porsche. De komende jaren neemt de Oostenrijkse renstal de Honda-motoren in eigen beheer via het zelf opgerichte Red Bull Powertrains, maar na 2025 zou het team met Porsche weer over een echte motorleverancier moeten beschikken.

Voor Audi is het plan om McLaren over te nemen, zowel McLaren Cars als de Formule 1-tak van het Britse merk. Audi hoopt het eveneens geïnteresseerde BMW af te troeven door zich in te kopen bij McLaren en zo gelijk ook potentiële Chinese of Zuid-Koreaanse kopers te snel af te zijn. Met McLaren binnen het portfolio zou het Duitse merk kosten kunnen besparen door een synergie met Bentley en Lamborghini - twee andere merken uit de Volkswagen Group - te bewerkstelligen.

De overname van McLaren zou Audi ongeveer 1 miljard pond moeten gaan kosten. De Formule 1 heeft zich de voorbije jaren echter bewezen als perfect uithangbord voor automerken. Mercedes-topman Ola Kallenius heeft vorig jaar eens verklaard dat de koningsklasse van de autosport jaarlijks goed is voor een mediawaarde van 1,5 miljard dollar.