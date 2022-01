“Vettel wil milieuactiviste Greta Thunberg ontmoeten...”

Sebastian Vettel zou milieuactiviste Greta Thunberg willen ontmoeten en over Formule 1 praten, in de overtuiging dat ze er hetzelfde over denken. Viervoudig voormalig wereldkampioen Vettel is de afgelopen jaren veel mondiger geworden over milieu- en sociale kwesties en heeft met verschillende projecten het goede voorbeeld gegeven.

Vettel heeft stage gelopen bij een bioboerderij, een bijenhotel gebouwd met schoolkinderen en in 2021 zelfs een zwerfvuilopruiming gehouden op de tribunes van Silverstone. Voor het seizoen 2021 sprak hij zich tijdens het testen ook uit tegen de fly-by van vliegtuigen in Bahrein.

De 19-jarige Thunberg is uitgegroeid tot één van de meest bekende milieuactivisten ter wereld, dus Vettel zou zeker graag horen welke opvattingen zij heeft over de Formule 1. De koningsklasse streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn, terwijl een volledig duurzame brandstof wordt ontwikkeld.

Over het ontmoeten van Thunberg voor een F1-gerelateerd gesprek, vertelde Vettel aan de Süddeutsche Zeitung: "Ik zou het zelfs verwelkomen, en we delen waarschijnlijk veel meningen als het gaat om Formule 1. Ik vind haar geweldig. Het is bemoedigend dat ze zo vastberaden voor onze toekomst vecht. Een echt rolmodel dat de hele wereld zou moeten volgen en vooral oudere mannen zouden meer naar haar moeten luisteren. Maar er zijn veel rolmodellen, veel inspirerende mensen. Ik vind het altijd moeilijk om er één specifiek te noemen."

Activistische Vettel

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft al eerder gezegd dat hij het toenemende milieubewustzijn van Vettel opmerkte tegen het einde van zijn periode bij dat team, maar toen Vettel voor 2021 bij Aston Martin kwam, begon hij zijn activisme op te voeren.

Vettel zei echter dat de switch van teams daar geen rol in speelde. In plaats daarvan voelt hij dat het gewoon een natuurlijke ontwikkeling is naarmate hij ouder wordt en als vader. “Er was niet één sleutelmoment. Ik heb geen verhaal in de trant van ‘en toen liep ik ergens en zag dat er een boom was omgehakt en dat vond ik zo verschrikkelijk’."

"Ik denk dat ik gewoon ouder ben geworden. Zelfs als vader verschuiven opvattingen en meningen. Je neemt verantwoordelijkheid en groeit daaruit. Daarnaast ben ik van nature nieuwsgierig en sta open voor andere meningen. Ik vind dit proces natuurlijk en volledig onafhankelijk van mijn team of het werk dat ik doe."