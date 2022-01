Russell verwacht stevige concurrentie: "Vijf teams die wat bijzonders kunnen laten zien"

George Russell beleeft aankomend seizoen zijn eerste jaar in dienst van een topteam. De jonge Brit rijdt dit jaar immers voor Mercedes en hij kan eindelijk laten zien wat hij in zijn mars heeft. Toch lijkt het erop dat hij rekening moet houden met zeer sterke concurrentie. Er gaan immers nieuwe regels gelden in de koningsklasse van de autosport.

Veel fans en kenners kijken reikhalzend uit naar de nieuwe regelementen. Deze kunnen er namelijk zomaar voor zorgen dat het startveld compleet door elkaar wordt gegooid. Andere teams kunnen zich zomaar aan het front gaan melden om huidige toppers Mercedes en Red Bull Racing het vuur aan de schenen gaan leggen.

Russell zelf houdt er in ieder geval flink wat rekening mee. Naast zijn team en Red Bull ziet hij nog enkele andere outsiders. In gesprek met de site van de Formule 1 deelt hij zijn verwachtingen: "Een team als Ferrari zal heel erg hongerig zijn en wil vast terugvechten met deze nieuwe regelementen. Ze hebben net een moeilijke periode achter de rug. Hetzelfde geldt overigens voor McLaren."

Vijf teams

De jonge Brit weet wel waarom precies deze twee teams succesvol kunnen zijn. Hij deelt maar al te graag zijn bevindingen: "Ze hebben de benodigde infrastructuur, veel talent onder de engineers en bij de coureurs. Ik denk dat er dit jaar vijf teams in staat zijn op iets bijzonders te laten zien. Je moet er bovenop zitten en de ontwikkelingen gaan denk ik een sleutelrol spelen."