Vettel roept op tot verandering: "Intern kan ik die moed nergens vinden"

De Formule 1 staat bekend als de koningsklasse van de autosport. Het is de klasse waar de beste coureurs, teams en autobouwers de degens met elkaar kruisen. Toch lopen ze met enkele technologische ontwikkelingen soms pijnlijk achter op andere klassen. Verdere veranderingen duren volgens sommigen wel héél erg lang.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is één van de mensen met die mening. De Duitser rijdt tegenwoordig voor het team van Aston Martin en is zeer kritisch op zijn sport. In gesprek met de krant Süddeutschen Zeitung spreekt hij zich uit: "Voor de buitenwereld probeert de Formule 1 altijd over te komen als vriendelijk en nogal open op het gebied van communicatie. Intern kan ik die moed echter nergens vinden."

Vettel zou graag zien dat er het één en ander onder handen wordt genomen in de koningsklasse van de autosport. De Duitser wil heel graag dat er iets gaat gebeuren. Hij spreekt zich er op nogal cryptische wijze over uit in gesprek met de krant: "Er is zeker weten veel ruimte voor verbetering als het aankomt op mogelijke hervormingen."