Button begrijpt vertrek Honda: "Ik weet hoeveel ze uitgeven"

Max Verstappen kroonde zich afgelopen seizoen tot wereldkampioen. De Nederlander beloonde daarmee zijn team Red Bull Racing en motorleverancier Honda, die keihard hebben gewerkt. Het was tevens een soort afscheidscadeautje voor Honda, de Japanners verlieten de Formule 1 na enkele succesvolle Red Bull-jaren.

Voor hun Red Bull periode kenden ze bij Honda een miserabele tijd. De droomsamenwerking met McLaren verliep zeer stroef. De motor was toentertijd allesbehalve betrouwbaar en de auto was ook nog eens niet vooruit te branden. Na enkele jammerlijke jaren trokken ze de McLaren-deur dicht en stapten ze in bij AlphaTauri en Red Bull Racing.

Gepassioneerd

Jenson Button heeft een rijkelijk verleden bij Honda, de Brit vindt het vertrek dan ook zeer jammer. Toch kan Button ook welk begrijpen waarom Honda weggaat. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Ze zijn heel erg gepassioneerd en het is jammer dat ze alweer vertrekken. Maar ik weet hoeveel ze uitgeven ,een heleboel geld, dus ik begrijp waarom ze willen vertrekken. Maar ze hadden een top jaar en dat is fijn voor ze want het was niet de makkelijkste route voor hen."

Jammer

Button doelt op de jammerlijke McLaren-jaren van Honda. De Brit was destijds zelf één van de coureurs van dat project. Tot de dag van vandaag vindt hij het jammer dat het Britse team is gestopt met de samenwerking: "Ik denk dat het zonde is dat McLaren niet verder ging met hen. Het was heel erg makkelijk voor ze om te wijzen naar minst betrouwbare onderdeel. Dat was toen de motor."