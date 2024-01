Button wijst Mercedes aan als Red Bull-uitdager in 2024

Het team van Red Bull Racing geldt voor aankomend seizoen als de topfavoriet voor de constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal werd vorig jaar met overmacht kampioen en het is nog maar de vraag of andere teams in de buurt kunnen komen. Jenson Button denkt dat het team van Mercedes de eerste uitdager zal zijn.

Red Bull won in 2023 slechts één Grand Prix niet. In Singapore ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz, in de overige races ging de zege naar Max Verstappen of Sergio Perez. Verstappen kende een geweldig seizoen waarin hij negentien Grands Prix won, meerdere records brak en voor de derde keer wereldkampioen werd. De andere teams probeerden Red Bull bij te halen, maar Ferrari, Aston Martin, McLaren en Mercedes konden het gat niet dichten.

Tien jaar

Het is nog maar de vraag of dit wel gaat gebeuren in 2024. Aangezien de regels amper zijn veranderd, kan Red Bull voortborduren op de RB19. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button ziet wel een mogelijke uitdager. Sky Sports vraagt hem wie de grootste uitdager van Red Bull kan worden: "Als je naar de laatste tien jaar van onze sport kijkt, dan draait het om Red Bull en Mercedes. Dus nu moet het Mercedes zijn."

Ferrari

Button weet dat het beeld er eind 2023 anders uitzag, maar toch ziet hij Mercedes als een mogelijke Red Bull-rivaal. De wereldkampioen van 2009 verklaart zich: "Ik zou heel graag zeggen dat Ferrari het kan doen, ik zou ze graag in de strijd willen zien. Je kan stellen dat ze aan het einde van het seizoen de grootste uitdager waren, maar ik denk dat Mercedes goede stappen heeft gezet voor 2024. Of het genoeg is, weet ik niet."