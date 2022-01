Domenicali kijkt uit naar titelverdediger Verstappen in 2022: "Hij heeft zijn droom vervuld"

Max Verstappen kroonde zichzelf vorig jaar tot wereldkampioen in de Formule1. Voor het eerst in zijn loopbaan mag Verstappen aankomend seizoen zijn wereldtitel gaan verdedigen. Alles wijst erop dat het een spannend duel gaat worden aangezien er dit jaar nieuwe regels ingaan waardoor er veel zal veranderen. Maar wat er gaat gebeuren is nog lang niet duidelijk.

Het afgelopen Formule 1-seizoen kende een zeer spannende titelstrijd. Verstappen duelleerde het gehele seizoen met zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De strijd werd pas beslist in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race van het seizoen. Het hele gebeuren trok wereldwijd zeer veel kijkers. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali genoot van de strijd. De Italiaan was bezig aan zijn eerste jaar als CEO en viel meteen met zijn neus in de boter.

Opgave

Het is eigenlijk een klein wonder dat het seizoen op deze manier werd beslist. Er is immers nog steeds een pandemie aan de gang en men heeft het toch voor elkaar gekregen om een heel Formule 1-seizoen af te werken. Domenicali is trots, hij spreekt zich uit tegenover F1-Insider: "Nu is het makkelijk om terug te kijken op het fantastische kampioenschap. Maar het was wel een enorme opgave voor iedereen die betrokken was."

Droom

Al die betrokkenen zagen dat Verstappen mocht juichen aan het einde van het seizoen. Domenicali zelf is nieuwsgierig naar hoe Verstappen hiermee om zal gaan. De Italiaan deelt zijn hersenspinsels: "Max is prachtig gegroeid in de afgelopen jaren. In 2021 reed hij constant op de limiet. Ik ben benieuwd naar hoe hij omgaat met deze nieuwe situatie. Hij heeft immers zijn droom vervuld."