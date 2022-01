Honda-kopstuk denkt nog vaak aan Zandvoort: "Alsof je in een voetbalstadion was"

Max Verstappen zal dit jaar zijn wereldtitel moeten verdedigen zonder de ,officiële, hulp van Honda. De Japanse motorleverancier heeft de koningsklasse van de autosport immers verlaten. Ze hebben wel een deal gesloten met Red Bull Racing waardoor Verstappen en co gewoon met de krachtbronnen kunnen blijven rijden.

Het vertrek neemt niet weg dat men bij Honda nog steeds heel erg trots is op de resultaten van afgelopen jaar. Verstappen won immers bij de vleet en men mocht vaak juichen. Ook in Nederland was het groot feest toen Verstappen in eigen land als winnaar over de streep kwam. De zee van oranje op Zandvoort heeft veel indruk gemaakt.

Voetbalstadion

Ook Honda-kopstuk Masashi Yamamoto denkt nog steeds vaak terug aan de Nederlandse Grand Prix. De Japanner spreekt zich erover uit bij zijn landgenoten van AS-Web. Hij is nog steeds vol enthousiasme: "De Nederlandse fans waren echt fantastisch. In de zes jaar dat ik in de Formule 1 heb gewerkt heb ik nog nooit zoiets gezien als in Nederland. Het leek alsof je in een voetbalstadion was."

Oranje

Max Verstappen bleef rustig onder de oranje-druk. Hij pakte pole position en won ook nog eens voor het eigen publiek. Yamamoto genoot van de sfeer. Toen Verstappen won barstte er een groot feest uit los de tribunes. Daar genoot de Japanner het meest van: "Toen Max de finishlijn passeerde kleurde het gehele circuit ineens oranje!"