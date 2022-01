Mercedes hint op langer verblijf Hamilton in F1

Na de bittere pil in Abu Dhabi, waarbij Lewis Hamilton de rijderstitel op het allerlaatste moment verloor, lijkt de achtvoudig constructeurskampioen steeds meer de teleurstelling achter zich te laten. In een tweet hint Mercedes dat de renstal nog steeds op jacht wil gaan voor een historische achtste rijderstitel voor Hamilton.

Lange tijd was na de knotsgekke ontknoping een radiostilte bij de succesformatie door het onverwachte verlies bij de rijderstitel. Hamilton zelf heeft via zijn eigen kanalen nog steeds niets laten horen, maar volgens zijn broer gaat alles prima en is er niet veel aan de hand.

De stilte rondom de zevenvoudig kampioen zorgde voor speculaties over het pensioen van de Brit. Echter, de Mercedes-coureur heeft nog een contract en ondanks dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in een gesprek met zijn stercoureur het onderwerp ter sprake bracht, zijn er weinig signalen dat Hamilton zijn helm aan de wilgen hangt.