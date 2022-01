Stewart blij met uitkomst kampioenschap: "Mercedes domineert al jaren"

Vanaf 2014 is Mercedes heer en meester. Totdat Max Verstappen met Red Bull in 2021 er een stokje voor stak door de rijderstitel vlak voor de neus van Lewis Hamilton weg te kapen. Drievoudig kampioen Jack Stewart stelt dat het de koningsklasse ter goede komt.

“Mercedes-Benz domineert de sport al zoveel jaren, dus het was leuk om te zien dat een ander team het beste van zichzelf liet zien", zei de 82-jarige Stewart tegen Motorsport.com.

"Red Bull was het enige team dat daartoe in staat was, hoewel ik ook verheugd was om Ferrari aan het einde van het seizoen weer op het podium te zien."

Stewart werd wereldkampioen in 1969, 1971 en 1973 en was een van de voorvechters van meer veiligheid binnen de sport.