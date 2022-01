Rosberg leefde mee met Mercedes: "Het deed verschrikkelijk veel pijn"

De bizarre titelstrijd van afgelopen seizoen zal nog velen jaren onderwerp van discussie zijn. Hamilton-fans zijn nog steeds boos over de manier waarop de wedstrijdleiding omging met de safety car-procedure en bij het Verstappen-kamp is de vreugde nog steeds zeer groot.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg kan de teleurstelling wel begrijpen. De Duitser leeft mee met zijn voormalig werkgever Mercedes. Het doet hem dan ook nog een beetje pijn. Hij wordt geciteerd door Express: "Ik voelde pijn, enorme pijn. Ik heb geen banden meer met Mercedes maar het voelt nog steeds als familie. Het deed verschrikkelijk veel pijn."

99 procent

Hamilton verloor de titel in het zicht van de haven. De late safety car gooide immers roet in het eten. Het steekt, ook bij Rosberg: "Ze waren 99 procent zeker van de titel, tot de laatste drie rondjes. Nadat ze verloren ,en dan vooral op zo'n manier waar ze niets aan konden doen, was er ongelofelijke pijn. Het is heel erg jammer dat het zo eindigde. Het is jammer dat het eindigde met zo'n rare beslissing van de FIA."