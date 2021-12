Wolff onthult antwoord Verstappen op felicitatie: "Kijk uit naar het volgende jaar"

Mercedes-teambaas Toto Wolff was woest toen zijn kopman Lewis Hamilton in Abu Dhabi de wereldtitel verloor in de laatste ronde van de race. Zijn furie was echter niet gericht op concurrent Red Bull Racing, hij was woest op wedstrijdleider Michael Masi. Tegenover de concurrentie toonde hij zich sportief.

De woede was enorm bij Mercedes. Ze waren het niet eens met de discutabele safety car-beslissing van Masi. Ze stapten naar de stewards maar kregen geen gelijk, het daaropvolgende beroep lieten ze vallen. Wolff toonde zich ondertussen van zijn sportieve kant, hij feliciteerde wereldkampioen Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij stuurde de twee een appje en kreeg positieve reacties.

Horner

In gesprek met het Duitse Bild is Wolff open en deelt hij wat voor reacties hij terug kreeg van Horner een Verstappen. Het appje aan Horner was belangrijk voor Wolff: "Dat moest gebeuren. Hij schreef terug dat het een goed duel was en dat we niet moesten vergeten dat we een achtvoudig constructeurskampioen zijn."

Sportief

Ook kersvers wereldkampioen Verstappen reageerde positief op het appje van Wolff. De Oostenrijker kreeg een sportief berichtje terug. Hij is niet te beroerd om dat te delen met de rest van de wereld. Verstappen appte het volgende: "Heel erg bedankt. Het was een zware strijd, ik kijk uit naar het volgende jaar."